الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجاً على عنف الشرطة مع لاجئين

الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجاً على عنف الشرطة مع لاجئين

تظاهر قرابة 5 آلاف شخص في العاصمة الإيطالية روما، السبت، احتجاجًا على التعامل العنيف للشرطة مع لاجئين، والسعي لإجلائهم من مبنى مهجور يقيمون فيه بميدان “الاستقلال” بالمدينة.

وتجمع المحتجون وبينهم لاجئون وأعضاء في منظمات مدنية في ميدان “اسكويلينو”، حاملين لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل “نحن أناس لا نشكل خطر، ملتزمون بالقانون”.

وردد المحتجون هتافات تؤكد ضرورة أن تقوم الدولة بتأمين مكان يقطنوه بدل التصرف معهم كأنهم إرهابيون.

وقال المتظاهر البنغالي “أختار”، للأناضول، “نحن نريد النظام للجميع، نريد مكان نقيم فيه، منزل، إذن عمل، ومكان للعمل”.

من جانبه، أوضح متظاهر آخر (فضل عدم الكشف عن اسمه)، أنه أحد الذين تم طردهم من قبل الشرطة، مطالبًا الدولة الإيطالية بتنظيم وضعهم وإيجاد عمل لهم.

وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول، أكد رئيس منظمة “Baobab Experience” المدنية، “روبيرتو فيفياني”، أنهم تجمعوا اليوم لتقديم الدعم للاجئين الذين تعرضوا للعنف في ميدان “الاستقلال” بالعاصمة.

وأعرب عن ثقته بأن المظاهرة يمكنها أن تحدث تغييرات في العاصمة.

وأضاف: “يجب إظهار أن روما مدينة تحترم حقوق الإنسان الأساسية والعيش المشترك”.

ومنذ عام 2013 يقيم لاجئون في مبنى مهجور بميدان الاستقلال في روما، قبل أن يتم إجلائهم منه السبت الماضي، بموجب قرار أصدرته محافظة روما.

وأمس الأول الخميس، تعاملت الشرطة بعنف مع لاجئين اعتصموا في الميدان احتجاجًا على إجلائهم. (ANADOLU)