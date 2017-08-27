السعودية : صورة رجل أمن يرفع طفلاً لتقبيل الكعبة المشرفة تثير الإعجاب

لاقت صورتان لـ “رجلي أمن وكشافة” خلال أداء مهامهما في خدمة حجاج بيت الله إعجاباً واسعاً وتداولاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بتفاني رجال الأمن وعناصر الكشافة وإنسانيتهم في التعامل مع الحجاج.

وفي صورة، ظهر رجل أمن وهو يداعب طفلاً ويرفعه بالقرب من الكعبة المشرفة لتقبيلها، وفي الأخرى، بدا أحد أفراد الكشافة وهو يساعد مسنة قعيدة من الحجاج ويرفع قدمها من على الأرض لوضعها على الكرسي المتحرك.