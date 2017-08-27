بالفيديو .. تعرف على أول تطبيق ذكي يقيس السكر في الدم دون وخز

بالفيديو .. تعرف على أول تطبيق ذكي يقيس السكر في الدم دون وخز

طور الباحثون أول تطبيق في العالم يرصد مستويات الغلوكوز عند البشر دون سحب قطرة دم واحدة، ووُصف بأنه “الكأس المقدسة” بالنسبة لمرضى السكري.

ويتميز تطبيق Epic، بقدرته على مساعدة الأشخاص في معرفة ما إذا كانوا معرضين للإصابة بالسكري، أو حتى تنبيههم بضرورة إجراء تغييرات في نمط الحياة، لتجنب الإصابة بالمرض.

وسيكون المستخدمون قادرين على معرفة كيفية تأثير أنواع مختلفة من المواد الغذائية على أجسادهم. وعلى سبيل المثال، يمكن معرفة تأثير عبوة واحدة من مشروب الكوكا كولا على مستويات السكر ومعدل ضربات القلب.

وذكرت الشركة المطورة للتطبيق ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أنه يجب على المستخدمين وضع إصبع واحد على عدسة كاميرا الهاتف الذكي لإجراء الاختبار، بحيث يتم التقاط مجموعة من الصور تُظهر معلومات دقيقة عن تدفق الدم.

وتُرسل الصور إلى التطبيق للتحليل، ما يوفر معلومات حيوية عن معدل ضربات القلب، وكذلك درجة الحرارة وضغط الدم ومعدل الأوكسيجين، وفقاً لقناة روسيا اليوم، ويقول المطورون إن التطبيق سيكون متاحا للتحميل (مجانا)، على أجهزة أندرويد وios، بحلول نهاية هذا العام.

الجدير بالذكر، أن جميع أجهزة مراقبة الغلوكوز الموجودة، تتطلب الحصول على قطرات من الدم لإجراء الاختبار، لذا تحاول العديد من الشركات بما في ذلك آبل، تطوير طريقة جديدة لا تتطلب وخز الجلد.

ويذكر أن مرض السكري المزمن يصيب الأشخاص، عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين (هرمون ينظم سكر الدم)، أو عندما يفشل الجسم في استخدام الأنسولين المنتج بشكل فعال.

وارتفع عدد المصابين بمرض السكري من 108 ملايين شخص عام 1980، إلى 422 مليون إصابة عام 2014.

ويقول الخبراء، إن استهلاك نصف ملعقة صغيرة من السكر، أكثر من حاجة الجسم على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وتلف الأعصاب، وكذلك أمراض القلب وتلف العين والالتهابات.

وفي الوقت نفسه، تقوم آبل باختبار طريقة يمكن إدراجها في ساعة آبل، يمكن أن تفيد مرضى السكري، وفقا لتقرير صدر، في مايو الماضي.