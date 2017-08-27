سائحة بولندية تتعرض لاغتصاب جماعي في إيطاليا !

تعرضت سائحة بولندية إلى جريمة اغتصاب جماعي على شاطئ ريميني الشعبي في #إيطاليا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الشرطة الإيطالية بصدد التحقيق في الجريمة، موضحة أن رفيق الضحية فقد الوعي بعد تعرضه للضرب فيما تم اغتصاب الفتاة مرارا على يد أربعة رجال في ساعة مبكرة من صباح امس السبت.

وأضافت أن الجريمة وقعت في منطقة معزولة على الشاطئ الواقع على الساحل الشرقي لإيطاليا، مشيرة إلى أن البولنديين نقلا إلى مستشفى مصابين بعدة جروح.

واتصل بعض المارة بالشرطة بعدما رأوا الضحيتين غارقين في دمائهما ومصابين بالدوار على الشاطئ، ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا تم احتجاز أي مشتبه بهم على خلفية الواقعة.