عشرات اللاجئين السوريين يصلون إيطاليا قادمين من لبنان عبر ” ممرات إنسانية “

من المتوقع وصول 40 لاجئاً سورياً إلى إيطاليا عبر ممرات إنسانية يوم الثلاثاء القادم.

وقال راديو الفاتيكان بنسخته الألمانية، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين موجودون في لبنان، وبناءً على الاتفاق الذي تم بين اتحاد الكنيسة البروتستانتية في إيطاليا، وجماعة “سانت إيجيديو” الكاثوليكية مع الحكومة الإيطالية فقد تم السماح للاجئين بالسفر بشكل قانوني عبر ممرات إنسانية.

وأوضح الموقع أن الكنائس، والرعايا، والجهات الراعية ستتحمل جميع التكاليف.

وتحذو إيطاليا حذو فرنسا، والتي بدورها أمنت ممرات إنسانية مشابهة للاجئين في لبنان.