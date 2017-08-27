مقتل جندي سعودي في معارك على الشريط الحدودي مع اليمن

مقتل جندي سعودي في معارك على الشريط الحدودي مع اليمن

قتل جندي سعودي في معارك مع الحوثيين على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت (واس)، أن “الجندي علي محمد العيسى قتل أثناء تأديته واجبه بالحد الجنوبي (الحدود مع اليمن)” والتي تشهد معارك متصاعدة مع الحوثيين منذ أكثر من عامين.

ولم تتطرق الوكالة إلى ظروف وملابسات وزمان مقتل الجندي، إلا أنها قالت أنه “شُيّع أمس الجمعة”.

وبهذا الحادث يرتفع عدد قتلى المملكة عند الشريط الحدودي، إلى 65 عسكريا سقطوا، منذ 10 مايو/ أيار الماضي، في أكثر جبهات الحرب استنزافا، وفقًا لإحصاء للأناضول نقلا عن مصادر سعودية رسمية.

ويشهد الشريط الحدودي تصعيدا كبيرا، حيث كثف “الحوثيون” من هجماتهم الصاروخية على الأراضي السعودية، وأعلنوا تقدمهم في مواقع عسكرية داخل المملكة.

وفي المقابل يواصل طيران التحالف العربي شن عشرات الغارات عند المناطق الحدودية مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتسفر الغارات بين الحين والآخر، عن سقوط قتلى في صفوف تحالف “الحوثي – صالح”، لكنهم يتكتمون على ضحاياهم في العادة. (ANADOLU)