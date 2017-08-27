من جرحى حرب الثمانينيات .. مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني خلال دفاعه عن مراقد بشار الأسد المقدسة بحلب

من جرحى حرب الثمانينيات .. مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني خلال دفاعه عن مراقد بشار الأسد المقدسة بحلب

نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية، يوم السبت، مقتل أحد مقاتلي الحرس الثوري الإيراني ويدعى إبراهيم خليلي، “أثناء عمليات تطهير في ضواحي مدينة حلب”.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن خليلي هو من جرحى الحرب العراقية -الإيرانية 1980 – 1988.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية، قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن 5 عناصر من “لواء فاطميون” التابع للحرس الثوري الإيراني لقوا حتفهم في سوريا.

وذكرت الوكالة أن القتلى الخمسة هم من “المدافعين عن مرقد السيدة زينب”. (RT)