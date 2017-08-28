الممثلة المصرية زينة تهاجم أحمد عز و تصفه بـ ” الشيطان ” !

يتداول فصل قضائي جديد في الأزمة الخاصة بالفنان #أحمد_عز و #زينة ، والدائرة منذ سنوات بين الثنائي، بسبب نسب توأم زينة إلى عز.

وكانت محكمة استئناف الأسرة قد رفضت الطعن الذي تقدم به عز على حكم ثبوت نسب التوأم زين الدين وعز الدين إليه، وهو ما دفع زينة إلى الاحتفال من خلال حسابها على “إنستغرام” وكذلك الهجوم على أحمد عز بشدة، بعدما نشرت صورة له علقت عليها قائلة: “الحمدلله النهار ده كانت آخر قضية رافعها علينا الشيطان”، مشيرة إلى كون عز، الذي أخذت تصفه بالشيطان طوال حديثها، لن يستطيع رفع أي قضية أخرى عليها.

كما أكدت أن الأمر أغلق بشكل نهائي، بعدما رفع عز كافة الدعاوي الممكن توجيهها في القضية، معتبرة أنه قبل أن يخسر القضايا خسر نفسه وضميره وكذلك شكله الذي علقت عليه قائلة وفق ما اوردت قناة العربية: “وحتى شكله اللي بقى استغفر الله العظيم”.

ووجهت زينة نصيحتها إلى متابعيها بالابتعاد عن الظلم، أو القسم بالكذب، ثم خاطبت عز وطالبته بأن يختار كذبة محددة بدلاً من اختراع قصة جديدة كل يوم.

وبعدها وجهت زينة الشكر إلى محاميها بعد الجهد الشاق الذي بذله معها، وباركت له على مولودته زينة، معتبرة أن محاميها أكمل مسيرة محاميها الذي رحل قبل فترة.

وفيما يخص الصورة التي قامت بنشرها علقت عليها زينة قائلة “أرجوكوا سامحوني على الصورة دي واعرفوا إنها مخوفاني أنا كمان والله، للأمانة مكنش هو ده شكله، بس الظلم والقسم كدب بينزل غضب ربنا على أغلى حاجة عند الإنسان، وده أغلى حاجه عنده وشه، بعتذر على بشاعة المنظر”.

ووعدت زينة جمهورها بحذف الصورة بعد قليل، وهو ما قامت به في النهاية وحذفت الصورة من على حسابها.