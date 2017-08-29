الكشف عن عدد الأفراد التابعين لأكبر عصابات المافيا الإيطالية المقيمين في ألمانيا

الكشف عن عدد الأفراد التابعين لأكبر عصابات المافيا الإيطالية المقيمين في ألمانيا

اتسع نطاق تواجد رجال المافيا الإيطالية في ألمانيا بوضوح خلال السنوات العشرة الماضية.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة يوم الاثنين استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “الخضر” الألماني أن هناك 562 فردا تابعين لأكبر أربع عصابات مافيا إيطالية يقيمون في ألمانيا.

وبحسب التقرير، فإن عدد رجال المافيا الإيطالية في ألمانيا زاد بذلك بمقدار أربع مرات منذ عام 2008، حيث كان يصل عددهم في ذلك الحين 136 فردا.

ووفقا للتقرير، فإن أكبر عصابات المافيا الإيطالية التي لها تواجد في ألمانيا هي “ندرانجيتا” المنحدرة من كالابريا وتضم 333 عضوا، وعصابة “كوسا نوسترا” المنحدرة من صقلية وتضم 124 عضوا في ألمانيا.

وجاء في رد الوزارة أن هناك 102 تحقيق أجري في ألمانيا ضد هذه العصابات منذ عام 2008.

وصادرت الشرطة الألمانية من هذه العصابات منذ ذلك الحين مكاسب غير شرعية تقدر بنحو 5.6 مليون يورو. (DPA)