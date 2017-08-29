تعرف على أهم الأفلام الهوليوودية التي ستعرض في أيلول 2017 ( فيديو )

تعرف على أهم الأفلام الهوليوودية التي ستعرض في أيلول 2017 ( فيديو )

يشهد شهر سبتمبر/أيلول القادم، عرض العديد من الأفلام الجديدة في دور السينما العالمية، حيث تتنوع هذه الأعمال لتُناسب أغلب الأذواق.

وفي هذا التقرير الذي أورده موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، نستعرض أهم هذه الأفلام ومواعيد عرضها :

*Home Again

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول أم عزباء تتغير حياتها تماماً عندما توافق على انتقال 3 شباب للإقامة معها في منزلها بلوس أنجلوس.

الفيلم من كتابة وإخراج هالي مايرز شاير، ومن بطولة كل من ريز ويرزسبوون ولايك بيل ومايكل شين.

ومن المقرر عرضه بداية من 8 سبتمبر/أيلول.

*It

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال، الذين يواجهون كائناً مخيفاً يتغذى على خوف ضحاياه، ويتنكَّر في هيئة أكثر الأشياء التي يخافونها، وفي تلك الرواية كان أشهر هذه التنكرات وأكثرها إثارة للرعب هو شكل المهرج بيني وايز.

الفيلم مقتبس من رواية ناجحة لكاتب الرعب الشهير ستيفين كينج، ويقوم ببطولته كل من بيل وصوفيا ليليز وفين وولفهارد، وقد أخرجه أندريه موتشيتي.

ومن المقرر عرضه بداية من 8 سبتمبر/أيلول.

*mother!

تدور الأحداث حول زوجين يعيشان معاً في منزل بمفردهما، إلى أن يأتي يوم يأتيهما فيه العديد من الغرباء للإقامة معهما، بعد أن سمح الزوج لهم بذلك، فتبدأ الزوجة في الشعور بأن أشياء سيئة على وشك الحدوث.

يقوم ببطولة الفيلم كل من جينيفر لورانس وهافيير باردام وميشيل بفايفر وإد هاريس، وهو من كتابة وإخراج دارين أرنوفسكي، صاحب أفلام ناجحة مثل Requiem for a Dream وBlack Swan.

ومن المقرر عرضه بداية من 15 سبتمبر/أيلول.

*Brad’s Status

تدور الأحداث في قالب كوميدي حول أب يأخذ ابنه في جولات تفقدية لعدد من الجامعات، فيقابل صديقاً قديماً، يجعله يشعر بمدى فشله والأخطاء العديدة التي ارتكبها في حياته.

الفيلم من كتابة وإخراج مايك وايت، ويقوم ببطولته كل من بين ستيلر وأوستين أبرامز ومايكل شين.

ومن المقرر عرضه بداية من 15 سبتمبر/أيلول.

*Kingsman: The Golden Circle

نجاح كبير حققه فيلم Kingsman: The Secret Service عند عرضه عام 2014، وهو ما شجَّع الشركة المنتجة على صنع جزء ثانٍ منه، عاد فيه أغلب أبطال الجزء الأول، مثل كولين فيرث وتارون إجرتون، وانضم إليهما نجوم جدد مثل شانينج تاتوم وجيف بريدجز، وكان الإخراج لمخرج الجزء الأول ماثيو فون.

في الجزء الثاني، يتعرَّض مبنى منظمة Kingsman للتدمير بواسطة هجوم من جماعة إرهابية تهدد العالم كله، فتقود الظروف عملاء Kingsman لمقابلة منظمة جاسوسية سرية في الولايات المتحدة، حيث يتعين على كليهما الاتحاد معاً لمواجهة الخطر المقبل.

ومن المقرر عرضه بداية من 22 سبتمبر/أيلول.

*Stronger

يتناول الفيلم أحداثاً حقيقية، حيث يدور حول رجل عادي كان موجوداً خلال حادث التفجير الذي حدث عام 2013 في ماراثون بوسطن، وفقد ساقيه، فتعيَّن عليه التغلب على الظروف القاسية التي وجد نفسه فيها، ومواصلة حياته بشكل طبيعي.

الفيلم من بطولة كل من جايك جيلينهال وتاتيانا ماسلاني وفرانكي شو، ومن إخراج دافيد جوردن جرين.

ومن المقرر عرضه بداية من 22 سبتمبر/أيلول.

*The LEGO Ninjago Movie

مع النجاح الكبير الذي تحققه أفلام الأنيميشن التي تقوم ببطولتها ألعاب الليجو المعروفة، يأتي أحدث الأفلام ليتركز حول عدد من مقاتلي النينجا، الذين يدافعون عن جزيرتهم في المساء، وفي الصباح هم عبارة عن مجموعة من المراهقين الذين يواجهون مشكلات هذه الفترة الحرجة من عمرهم.

الفيلم من إخراج كل من شارلي بين وبول فيشر، ويقوم بالأداء الصوتي فيه كل من أوليفيا مان وجاستين ثيرو وجاكي شان.

ومن المقرر عرضه بداية من 22 سبتمبر/أيلول.

*Battle of the Sexes

يسرد الفيلم أحداثاً حقيقية، حيث يسرد وقائع مباراة تنس تاريخية حدثت في عام 1973، بين بطلة العالم بيلي جين كينج، وبطل العالم السابق بوبي ريجز.

الفيلم من بطولة إيما ستون وستيف كاريل وبيل بولمان، ومن إخراج كل من جوناثان دايتون وفاليري فاريس.

ومن المقرر عرضه بداية من 22 سبتمبر.

*Flatliners

الفيلم يعد نسخة جديدة من فيلم بنفس الاسم صدر عام 1990، وقام ببطولته كل من كيفين باكون وجوليا روبرتس وكيفر ساذرلاند، أما النسخة الجديدة فهي من بطولة كل من إيلين بايج وونينا دوبريف ودييجو لونا، وأخرجه نيلز أردن أوبليف.

تدور الأحداث حول مجموعة من طلبة كلية الطب يقررون القيام بتجربة مجنونة لاكتشاف ما يحدث بعد الموت، عن طريق إيقاف قلوبهم لعدة دقائق، ثم إعادتها للضخ مجددًا، ولكن مع الوقت يبدأون في حصد نتائج كارثية لتجربتهم المتهورة.

ومن المقرر عرضه بداية من 29 سبتمبر.

*American Made

الفيلم مقتبس من أحداث حقيقية، حيث تدور أحداثه في فترة الثمانينات حول طيار محترف يعمل في مجال التهريب، تلجأ إليه المخابرات الأميركية للعمل لحسابها في عمليات سرية في منطقة أميركا الوسطى.

يقوم ببطولة الفيلم كل من توم كروز ودومنال جليسون وسارة رايت، وقد أخرجه دوج ليمان.

ومن المقرر عرضه بداية من 29 سبتمبر.