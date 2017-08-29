جدل في السعودية بسبب وثيقة متداولة تكشف عن ” راتب خيالي ” لموظف لبناني في إحدى الشركات

عاد الحديث عن الموظف اللبناني الذي يعمل محاسباً في شركة سعودية مقابل راتب عال، إلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مجدداً بعد تداول صورة لوثيقة تثبت قيمة الراتب والبدلات التي يتقاضاها.

وتسببت وثيقة صادرة عن الشركة التي يعمل فيها، وتوضح أنه يتقاضى مقابل عمله كمحاسب نحو 900 ألف ريال سنوياً بين رواتب وبدلات سكن وتنقل وتعليم، تسببت في إعادة الجدل حول وظيفته التي تعرضت بسببها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، قبل نحو ثلاثة أشهر لانتقادات حادة.

وعلى موقع تويتر تصدر الوسم “ #لبناني_براتب_900الف ” قائمة “ الترند ” بسبب التفاعل اللافت معه من قبل المغردين السعوديين الذين تثيرهم الرواتب العالية للموظفين الأجانب بينما تفوق نسب البطالة فيما بينهم الـ 12 %.

وبينما اختار البعض نشر صورة لوثيقة الراتب والبدلات التي اوردتها شبكة إرم نيوز، فضل الغالبية توجيه انتقاداتهم لوزارة العمل والشركة التي وظفته بالراتب العالي مقارنة برواتب السعوديين.

وعلق المغرد مسفر الشمراني على الجدل الدائر حول قضية الوافد اللبناني قائلاً “هذا واحد من عدة العاملين بالسعودية و الشركات تدعمهم و ابن الوطن ما أحد أعطاه وجهه و برواتب أقل #لبناني_براتب_900الف”.

وكتبت مغردة تحت الاسم سمية حبيب الله‏ قائلةً “#لبناني_براتب_900الف ليه …إيش مؤهلاته؟؟ من المسؤول عن التعيين ووضع الرواتب…أهل البلد تبخلوا عليهم بال٥٠٠٠ وال٦٠٠٠ وهدول ترموا عليهم الفلوس”.

ومن المرجح أن يقود نشر الوثيقة التي توضح قيمة الراتب الذي يتقاضاه الموظف، إلى تدخل جهات رسمية في القضية وفتح تحقيق فيها كما جرت العادة في المملكة مع غالبية القضايا التي تلقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.