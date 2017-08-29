رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي : لا يمكن الحدس بوجود إرهابيين على قوارب اللاجئين

رأى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسّو “لا يمكننا أن نقوم بأي افتراضات حول إمكانية انتماء المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل صقلية لخلايا إسلامية”، بل “يجب تحديد هوية كل منهم وفرض رقابة مشددة عليهم”.

ولم يستبعد المدعي العام في أغريجنتو في تصريحات تعليقا على قارب هجرة رسا على سواحل صقلية بشكل غامض أمس، دعي “رسوّ شبحي”، إمكانية أن يكون المهاجرين الذين كانوا على متنه ينتمون الى خلايا الإرهاب.

وفي هذا السياق، أضاف غراسّو أنه “لا يمكن خلق ظاهرة بناء على فرضية”، فـ”نحن نعرف ان بلادنا صمدت حتى الان بفضل الإجراءات الإحترازية”، وأردف “اننا واثقون من ان ضوابط الرقابة التي يتم اتباعها بعد عمليات الهبوط يمكن ان تمنع أي نوع من التسلل”.

وخلص رئيس مجلس الشيوخ الى القول “إنني لا أرى صورة الإرهابي في شخص يجازف بأن أن يموت أثناء رحلة العبور”، فإن “كان سيموت يكون قد انحرف عن طريقه وفقا لنظرتهم”، التي “تنطوي على الموت بشكل تمجيدي”.(AKI)