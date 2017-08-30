الفنان المصري تامر حسني يتكفل بعلاج طفل يعاني من ضعف السمع ( فيديو )

قرر المطرب المصري #تامر_حسني التكفل بمصاريف علاج طفل يدعى “عمار”، يعاني من ضعف السمع ويحتاج إلي عملية زرع قوقعة.

وجاءت استجابة حسني عبر برنامج “هذا الصباح”، الذي يذاع على قناة “Extra News”، حيث تلقت مقدمته أسماء مصطفى استغاثة من والد الطفل، وسرعان ما أجرى حسني اتصالاً بأسرة البرنامج، معلناً عن تكفله بمصاريف العملية، معتبراً عمار واحداً من أبنائه، حسبما أعلنت المذيعة، ولكنها استدركت بقولها: “تامر قال إنه هيقدم الدعم الكامل بس هو مش عارف الجهاز متوفر فين”.

يذكر أن تامر حسني تعرض لانتقادات عنيفة خلال الأيام الماضية، بعد التشكيك في البصمة الأسمنتية التي وضعها داخل المسرح الصيني في هوليوود، عقب عرض فيلمه “تصبح على خير” داخل أحد القاعات هناك.