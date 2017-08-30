بالفيديو .. ” خروف ” معلق بأسلاك كهرباء بين الأرض و السماء !

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجواء #عيد_الأضحى المبارك وما يرافقها من مواقف وأحداث غريبة، مقطع فيديو لـ #خروف قفز من شقة ببناية ليجد نفسه معلقا في أسلاك الكهرباء بأحد أحياء #الجزائر العاصمة.

وأظهر مقطع الفیديو مواطنین ينقذون كبشا علق بأسلاك الكھرباء بعد أن سقط من عمارة بشارع كريم بلقاسم تیلیملي بالجزائر العاصمة، بحسب ما اوردت قناة العربية، وقام المواطنون بذات الحي بإنقاذ الكبش مستعينين بالسلالم وشاحنة نقل بضائع قبل أن يتمكنوا من الإمساك بالكبش وتخليصه من الأسلاك الكھربائیة وإنزاله إلى الأسفل.