عدد مشاهدات قياسي للحلقة الأخيرة من مسلسل ” لعبة العروش “

حقق الموسم السابع من مسلسل #لعبة_العروش الذي عرضت حلقته الأخيرة منذ أيام أكبر نسب مشاهدة مقارنة بالمواسم السابقة.

وبلغ عدد متابعي مسلسل لعبة العروش 12.1 مليون مشاهد للبث الحي، و16.5 مليون مشاهد في الأوقات الأخرى، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وكان الرقم القياسي الذي حققه المسلسل في المواسم السابقة هو 10.7 مليون مشاهدة للبث الحي.

وقد حصل الموسم على متوسط مشاهدة حوالي 30.6 مليون مشاهد في الحلقة، مسجلا ارتفاعا قدره 34% عن الموسم السابق.

وقد جاءت هذه الزيادة على الرغم من القرصنة المكثفة التي تعرضت لها الحلقات أثناء عرضها هذا الموسم، إلى جانب المشاهدة الحية، فقد تم تحميل التطبيق على المنصات التابعة لـHBO حوالي 500 ألف مرة، بزيادة ملحوظة عقب ظهوره بسنتين (التطبيق به 2 مليون مشترك).

يذكر أن HBO (هوم بوكس أوفيس) هي شبكة تلفزيونية أمريكية تابعة لشركة تايم وورنر.

وتؤكد الإحصائيات أن HBO NOW قد تم تحميله 2.1 مليون مرة في الولايات المتحدة على تطبيقي غوغل بلاي وآبل ستور خلال الموسم السابع، وسوف تترجم كل هذه التحميلات إلى نقود، حيث تمكن تطبيق HBO NOW من تحقيق مكاسب تبلغ 19 مليون دولار من المتجرين خلال الأشهر التي عرض فيها الموسم السابع من لعبة العروش، بل إن التطبيق حقق يوم 16 أغسطس الجاري، 2.6 مليون دولار ليكسر الرقم القياسي السابق للتحميلات في يوم واحد، والتي حققت سابقا أرباحا بلغت 1.9 مليون دولار.

ومن المزمع أن يعرض الموسم القادم من لعبة العروش عام 2019.