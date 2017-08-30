” واتس آب ” يضيف ميزة التحقق من الحسابات التجارية

بدأ تطبيق التراسل الفوري #واتس_اب المملوك لشركة #فيس_بوك بالتحقق من الحسابات التجارية وحسابات الأعمال عبر وضع إشارة خضراء بجوار رقم هاتف المستخدم، ووفقاً لصفحة الأسئلة والأجوبة FAQ الخاصة بالحسابات التجارية وحسابات الأعمال التي تم التحقق منها على موقع الشركة فإن رؤية الرمز الأخضر يجوار اسم جهة الاتصال يعني أن شركة واتس اب قد تأكدت من أن رقم هاتف جهة الاتصال هذه يتبع إلى حساب ذو نشاط تجاري.

وتعمل الشركة على تمييز المحادثات مع الأنشطة التجارية عن باقي المحادثات مع الأشخاص الآخرين، بحيث سوف تصبح جميع المحادثات مع الأنشطة التجارية باللون الأصفر، ويتوفر الرمز الأخضر الجديد بشكل محدود اليوم، ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على عدد الحسابات التجارية وحسابات الأعمال التي تم التحقق منها أو متى يمكن أن يتوفر هذا الرمز لعامة الناس.

ويمكن اعتبار خطوة إضافة الرمز الأخضر الجديد إلى جانب الحسابات خطوة كبيرة، بحيث انها تعتبر أول علامة على جهود واتس اب المتعلقة بربط الشركات والأعمال التجارية بالعملاء من المستخدمين، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وكانت الشركة قد أعلنت لأول مرة عن خططها لبدء المحادثات التجارية ضمن التطبيق في شهر أغسطس/آب الماضي، وبدأ اختبار المحادثات التجارية ضمن التطبيق في وقت سابق من هذا العام مع الشركة الناشئة Y Combinator، إلا انها لم توفر أي خدمة للجمهور حتى الآن.

وأشارت شيريل ساندبرج خلال الإعلان عن عائدات الربع الثاني لشركة فيس بوك في وقت سابق من هذا الصيف، وأثناء طرح المحللين الأسئلة على مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة حول إمكانية بدء حصول فيس بوك على عائدات مالية من خلال تطبيقاتها للتراسل ماسنجر وواتس اب، إلى أن مسيرة تحقيق الدخل ستكون بطيئة ومتعمدة، حيث أن تطبيقات التراسل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للشركة.

ويتجه تطبيق واتس اب، الذي يملك 1.3 مليار مستخدم شهرياً، بعد قيامه ببدء ربط الشركات بالعملاء إلى يكون منافساً مباشراً لتطبيقات مثل تويتر Twitter وسكايب Skype وتطبيق آبل iMessage، التي تخطط لإطلاق خدمة تسمى “دردشة الأعمال” Business Chat، وهي وسيلة جديدة قوية للشركات للتواصل مع العملاء مباشرة في الرسائل، بحيث يمكن للعملاء الحصول على إجابات للأسئلة وحل المشاكل واستكمال المعاملات عبر أي هاتف آيفون أو حاسب آيباد لوحي أو ساعة آبل الذكية.

ويعتبر رمز التحقق الأخضر من حسابات الأعمال والحسابات التجارية أحدث ميزة جديدة لتطبيق واتس اب، والذي عمل خلال الأسبوع الماضي على توفير ميزة التحديثات النصية الملونة للحالة، والقصص التي تختفي بعد مرور 24 ساعة، والتي تمتلك حالياً اكثر من 250 مليون مستخدم نشط يومياً.