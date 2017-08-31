تشيلسي يتحرك لضم نجم وسط ريـال مدريد

أشارت تقارير بريطانية أن نادي #تشيلسي الإنكليزي يتجه لتقديم عرض خلال الساعات المقبلة، من أجل التعاقد مع نجم الوسط الكرواتي #ماتيو_كوفاسيتش ، من صفوف #ريال_مدريد الإسباني.

وقالت شبكة ” 24 ” الإماراتية نقلاً عن صحيفة “دايلي إكسبريس” البريطانية إن مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، وجه أنظاره صوب كوفاسيتش، بعد تعثر صفقة الإنكليزي أليكس أوكسفيلد تشامبرلين.

وقد تشهد الساعات المقبلة في الميركاتو صراعاً شرساً، بين تشيلسي و مواطنه ليفربول حيث يسعى الأخير أيضاً لضم كوفاسيتش، الذي قد يرحب بفكرة الرحيل عن الريال بحثاً عن مركز أساسي.