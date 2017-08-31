تكريماً له .. باحثون يسمون ” نملة ” باسم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق #باراك_أوباما حصل على تكريم غير معتاد وغير متوقع؛ حيث قرر باحثون من #اليابان إطلاق اسم الرئيس الأمريكي السابق على #نملة عثروا عليها في حديقة كاكاميجا الوطنية في كينيا، والتي تقع بالقرب من القرية التي عاش فيها أسلاف أوباما.

واتخذ باحثو معهد أوكيناوا للعلوم والتقنية جنوب اليابان، هذا القرار تكريما لأوباما على مساهماته في الحفاظ على التنوع الأحيائي على مستوى العالم، حسبما أوضح المعهد.

كما سمى الباحثون نوعين آخرين نادرين من النمل باسم رجلين مشهورين؛ أحدهما المؤلف النيجيري والناشط البيئي “كين سارو ويوا”، والذي أعدم عقب حملته ضد التنقيب عن النفط العام 1995، والثاني هو عالم الأحياء “ادوارد ويلسون” تكريما له على إسهاماته في علم أحياء النمل والحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأعد الباحثون صورا ثلاثية الأبعاد بتقنية المسح الضوئي لهذه الأنواع الثلاثة من النمل تخليدا لها و للشخصيات الثلاث. ( DPA )