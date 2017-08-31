كم من الوقت يستغرق بناء العضلات ؟

النشاط البدني أمر هام للصحة والطاقة، كما أنه الوسيلة الوحيدة لبناء العضلات وزيادة القوة وتناسق الجسم. ويختلف الوقت المطلوب لبناء العضلات من شخص لآخر، لكن توجد خطوط عريضة تحكم هذه الاختلافات. وبشكل عام يساعد اختيار نوع الرياضة المناسبة، ونوع الأطعمة المناسبة على نجاح المهمة في أقصر وقت.

مع زيادة تحدّي العضلات ووضع المزيد من المقاومة والأثقال في طريقها ستواصل النمو وزيادة الحجم. ويلعب هرمون التوستيسترون والأنسولين دوراً هاماً في عملية نمو العضلات، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وكلما زادت تمارين المقاومة وزادت الأثقال كلما أطلقت الغدة النخامية مزيداً من هرمون التوستيسترون الذي يساعد على نمو العضلات بسرعة.

وتقترح بعض الدراسات أن نمو العضلات لدى المرأة يتم بمعدّل أبطأ من الرجل، وإن كانت الطريقة متشابهة لدى الجنسين.

وبشكل عام، يستغرق الأمر ما بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر حتى يبدو التغير في حجم وشكل العضلات ظاهراً للعين. ويعتمد ذلك على 3 عوامل: مدى المواظبة والاستمرارية في أداء التمارين، ومنح الجسم راحة كافية بعد أدائها، وتناول كمية كافية من البروتين.

ويوصي خبراء اللياقة البدنية والتدريب بأن يواظب الإنسان على أداء التمارين بمعدل 30 إلى 45 دقيقة لمدة 4 أو 5 مرات في الأسبوع ليرى نتائج سريعة خلال عدة أسابيع.

أما أفضل تمارين لبناء العضلات فهي تمارين المقاومة والأثقال والضغط، وليس تمارين “الكارديو” مثل الدراجة أو المشي.