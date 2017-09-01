بالفيديو .. موقف رائع من غاريث بيل تجاه طفل يعشقه

لم يصدق طفل ويلزي نفسه عند رؤيته #غاريث_بيل ، نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز، أمامه وسأله ” ما إذا كان بيل بالفعل”، ليتعامل معه نجم ريال مدريد بلطف ويهديه قميصه.

وقد نشر حساب منتخب ويلز الرسمي على تويتر فيديو للواقعة التي أثارت كريس كولمان المدير الفني للمنتخب ما دفعه للتوقيع للشاب الصغير أيضًا.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشاب الصغير وهو يصرخ “هناك غاريث بيل واحد فقط”، وذلك خلال تدريبات ويلز استعدادًا لمواجهة النمسا يوم غد السبت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، قبل مواجهة مولدوفا بعدها بثلاثة أيام فقط.

واستجاب نجم ريال مدريد للشاب الصغير وأهداه قميصه ووقع له عليه وذهب له بالفعل لكن سأله “هل أنت غاريث بيل حقا؟” فرد الجناح البالغ من العمر 28 عامًا مازحًا “لا أنا مزيف ولست هو”.

وواجهت ويلز بداية صعبة في التصفيات، حيث حققت فوزًا واحدًا وخمسة تعادلات في أول ست مباريات ضمن المجموعة الرابعة التي تتصدرها صربيا وأيرلندا ولكل منهما 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن ويلز، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، ويعاني بيل من تراجع في الأداء مع النادي الملكي، حيث تعرض لصيحات استهجان من الجماهير في سانتياغو برنابيو عندما استبدل المدرب زين الدين زيدان اللاعب الأغلى في تاريخ النادي، عندما كانت النتيجة 1-1 أمام فالنسيا بحثًا عن الفوز في آخر ربع ساعة.

وشعر المشجعون بالإحباط بسبب المستوى المتواضع لبيل الذي أضاع فرصة خطيرة من ضربة رأس سددها فوق العارضة على بعد خطوات من المرمى، بينما أخفق ريال في الفوز ليتعادل بملعبه 2-2.