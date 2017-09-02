روسنفت و شركات تجارية تقرض كردستان العراق مزيداً من الأموال قبل الاستفتاء

روسنفت و شركات تجارية تقرض كردستان العراق مزيداً من الأموال قبل الاستفتاء

اقترض إقليم كردستان العراق أموالا من مشترين لنفطه من بينهم شركة روسنفت الروسية لمساعدته في تسوية قيمتها مليار دولار لدعوى قضائية في لندن، في الوقت الذي يعكف فيه الإقليم على ضبط ماليته العامة قبل استفتاء على الاستقلال.

وقالت مصادر بالقطاع إن حكومة الإقليم شبه المستقل أعادت هيكلة بعض اتفاقاتها القائمة لتمويل صادرات الخام مع مشتري النفط لجمع أموال لتسوية دعوى طويلة الأمد مع شركة دانة غاز، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، وشركائها.

وتمثل التسوية التي جرى الإعلان عنها، يوم الأربعاء، علامة جديدة على أن الإقليم يعكف على تنظيم ماليته العامة قبل الاستفتاء المزمع هذا الشهر على استقلاله.

ووقع إقليم كردستان أيضا اتفاقات الأسبوع الماضي مع عدد من كبار منتجي النفط العاملين به لتسوية ديون قائمة.

وقال مصدر بالقطاع ساهم في هيكلة الاتفاقات الجديدة “مع تسوية الديون المستحقة لمنتجي النفط وتسوية الدعوى، تتأهب حكومة إقليم كردستان للاستفتاء بأداء إيجابي. فمن الواضح أنها لا تريد الانتقال (للمرحلة التالية) بأي أعباء”.

وقال مجيد جعفر، العضو المنتدب لشركة دانة غاز، إن حكومة كردستان لديها هدف معلن يتمثل في تسوية الديون مع المستثمرين، وبذلك تزيد جاذبية الإقليم للمستثمرين وتستطيع تطوير احتياطياتها بشكل أسرع ومن ثم جمع المزيد من الأموال في نهاية المطاف.

وكان إقليم كردستان وافق على دفع مليار دولار لتسوية دعوى قضائية بقيمة أكثر من ملياري دولار أقامتها دانة غاز وشركاؤها في كونسورتيوم بيرل لعدم تلقيهم مستحقات إنتاج سوائل نفطية. واستمرت الدعوى سنوات لحين تم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.

وقالت مصادر إن كردستان طلب من روسنفت وشركات تجارية بقيادة ترافيجورا إعادة هيكلة اتفاقات قائمة للتمويل المسبق لصادرات النفط وإرجاء بعض المدفوعات.

وامتنعت روسنفت عن التعليق.

وأكدت ترافيجورا أنها شاركت في عملية جمع التمويل. وقالت “نقدم الدعم المستمر لحكومة إقليم كردستان”.

ومولت شركات تجارية كردستان العراق على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وانضمت إليها روسنفت هذا العام، إذ تسعى الشركة الروسية للتوسع بالخارج وغالبا ما تمثل أداة السياسة الخارجية للحكومة الروسية.

وقبل أحدث جولة للإقراض، أقرضت الشركات التجارية وروسنفت حكومة إقليم كردستان العراق نحو ثلاثة مليارات دولار بضمان مبيعات نفط مستقبلية.

ويشمل مبلغ المليار دولار الذي ستدفعه حكومة الإقليم لدانة غاز وشركائها في كونسورتيوم بيرل 400 مليون دولار ستعود للإقليم الذي وافق فيه الكونسورتيوم على زيادة الاستثمارات لتعزيز إنتاج الغاز. (REUTERS)