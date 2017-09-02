عزم على ” خفض التوتر في إدلب ” .. محادثات جديدة في أستانا حول سوريا منتصف الشهر الحالي

عزم على ” خفض التوتر في إدلب ” .. محادثات جديدة في أستانا حول سوريا منتصف الشهر الحالي

أعلنت السلطات في كازاخستان الجمعة أن جولة جديدة من محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة ستجري في أستانا يومي 14 و 15 سبتمبر/أيلول بهدف تعزيز مناطق خفض التوتر .

وأوضحت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان أن “المشاركين يعتزمون تأكيد حدود مناطق خفض التوتر في ادلب وحمص والغوطة الشرقية”.

ولم يذكر البيان منطقة خفض توتر رابعة في جنوب البلاد حيث تخشى إسرائيل والولايات المتحدة تدخلا ايرانيا بعد وقف اطلاق النار المبرم برعاية موسكو وواشنطن في يوليو/تموز الماضي .

وكانت هذه المنطقة مدار بحث خلال المحادثات الأخيرة في استانا في يوليو/تموز .

وقد نشرت روسيا أعدادا من الشرطة العسكرية في الجزء الجنوبي من البلاد وفي الغوطة الشرقية وأجزاء من منطقة حمص ضمن اطار مناطق خفض التوتر التي يؤمل بأن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا. (AFP)