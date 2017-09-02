مجلة ألمانية : 60 مقاتلاً من ” جبهة النصرة ” يقيمون في ألمانيا حالياً

مجلة ألمانية : 60 مقاتلاً من ” جبهة النصرة ” يقيمون في ألمانيا حالياً

ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن هناك نحو 60 مقاتلا من “جبهة النصرة” المتطرفة في سوريا يقيمون حاليا في ألمانيا.

وأضافت المجلة السبت، استنادا إلى معلومات سلطات أمنية أن أنصارا من جماعة “لواء أويس القرني” جاؤوا إلى ألمانيا كلاجئين.

وكان هذا اللواء يقاتل في بادئ الأمر إلى جانب الجيش السوري الحر، ثم انشق عنه بعد ذلك والتحق بصفوف جبهة النصرة القريبة من تنظيم القاعدة.

وبحسب التقرير، شارك هؤلاء المقاتلون في “مذابح متعددة بحق أسرى مدنيين وجنود سوريين”.

وتجري السلطات المختصة في ألمانيا حاليا تحقيقات ضد 25 مقاتلا في هذا اللواء.

وترجح السلطات الألمانية وجود أكثر من 30 مقاتلا آخر من جبهة النصرة في ألمانيا، إلا أنه لم يتم تحديد هوية الكثير منهم بشكل قاطع.

وبحسب بيانات “دير شبيغل”، أسست الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مجموعة عمل لتعقب المشتبه بهم. (DPA-DW)