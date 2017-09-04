مصر : شاب يدهس ضابط شرطة بسيارته بسبب حفل عمرو دياب ! ( فيديو )

شهدت مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في #مصر واقعة غريبة، حيث اقتحم شاب كمينا أمنياً مخصصاً لتأمين حفلة للفنان #عمرو _دياب.

وفوجئ رجال الأمن بسيارة يقودها شاب تقتحم الكمين المخصص لتأمين دخول الراغبين إلى حفلة الفنان عمرو دياب والتي أقيمت مساء السبت في الغردقة وتطيح بضابط برتبة نقيب قبل أن يستوقفها باقي أفراد الكمين ويلقون القبض على قائدها.

وتبين أن قائد السيارة شاب يعمل محاسباً بنادٍ كروي شهير وكان قادما من القاهرة لحضور الحفل، ولم يبرر سبب اقتحامه الكمين، وفق ما اوردت قناة العربية، وقام أفراد الكمين بنقل زميلهم المصاب للمستشفى حيث أصيب بإصابات متنوعة، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة لمعرفة دوافعه في اقتحام الكمين .

وكانت قد أقيمت حفلة للفنان عمرو دياب في الغردقة مساء السبت بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حضرها 60 ألفا من عشاق ومحبي المطرب الكبير.