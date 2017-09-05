بالفيديو .. مصري يعنف طفله أمام الناس في مجمع الراشد بالسعودية

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية مع مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يقوم بتعنيف طفل وضربه بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة.

وبدا في المقطع المتداول، أحد الأشخاص، يبدو أنه عربي الجنسية، يقوم بضرب طفل بعربة أطفال دون أدنى رحمة أو شفقة، وسط تعالي صرخات الطفل وعدم تدخل أحد من المتواجدين، فيما قال متناقلو المقطع إن الحادثة وقعت بالراشد مول بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

من جانبه، تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مع المقطع، وأكد أن الجهات المعنية في الوزارة تعمل على الوصول إلى معنف الطفل، وفق ما ذكرت صحيفة قبس، طالباً ممن تتوافر لديه أية معلومات تزويد الوزارة بها.

وأكد أن أي شخص يقوم بإيذاء أو إهمال أو تهدد سلامة الطفل، فإن النظام سيطبق بحقه.