برلماني إيراني يطالب توضيحاً حول نتيجة منتخب بلاده مع ” المنتخب السوري ” : نحن المنتخب الأول و النتيجة لا تتناسب مع ذلك !

برلماني إيراني يطالب توضيحاً حول نتيجة منتخب بلاده مع ” المنتخب السوري ” : نحن المنتخب الأول و النتيجة لا تتناسب مع ذلك !

طلب عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسمت الله فلاحت بيشة، من وزير الرياضة أن يقدم توضيحا حول نتيجة مباراة منتخب بلاده وضيفه “المنتخب السوري”، ضمن تصفيات مونديال 2018.

وقال سمت الله فلاحت بيشة: “على وزير الرياضة أن يقدم توضيحا عن إمكانية تواطؤ المنتخب الإيراني مع نظيره السوري، فنتيجة اليوم لا تتناسب مع أداء المنتخب الأول في آسيا”. (RT)