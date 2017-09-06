” علّم قطر ” .. أغنية سياسية عن الأزمة الخليجية يؤديها كبار فناني الخليج ( فيديو )

أنهى سبعة فنانين خليجيين وعرب، أداء وتسجيل أغنية “علّم قطر” التي تتحدث عن الأزمة الخليجية الحالية، وتنتقد سياسة #الدوحة التي أغضبت جيرانها الخليجيين وانتهت بمقاطعتهم لـ #قطر بشكل كامل.

وشارك في أداء الأغنية عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان الفنان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وحظيت الأغنية فور نشرها بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج وخارجها بالنظر لمكانة وشهرة الفنانين الذين شاركوا فيها، إضافة لموضوعها السياسي.

وعلى موقع “يوتيوب” وحده، وصل عدد المشاهدات للأغنية إلى أكثر من 50 ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة فقط من نشرها، مع توقعات بتسجيلها رقما قياسيا من المشاهدات كونها أول أغنية سياسية جادة عن الأزمة الخليجية.

فيما حظي الوسم الخاص بها ” #علم_قطر ” بتفاعل جنوني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين من دول الخليج.