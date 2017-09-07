أحلام : سأكون كريستينا أغيليرا في برنامج “ ذا فويس ” بالنسخة العربية

قالت الفنانة الإماراتية #أحلام إنها تتابع حلقات النسخة الأمريكية من برنامج “ذا فويس” وتعجبها شخصية المغنية #كريستينا_أغيليرا بلجنة التحكيم، موضحة أنها ستكون مثلها بالنسخة العربية لأنها تعشق أسلوبها بتمرين المواهب وإمدادهم بكل خبراتها”.

وأضافت أحلام في المؤتمر الصحفي لإعلان بدء التحضير للموسم الرابع من “ذا فويس” أنها وافقت على الاشتراك ببرنامج “ذا فويس” لأنها تحب التدريب ولن تكون مجرد لجنة تحكيم عادية مثل “آراب أيدول”، مشيرة إلى أنها يمكنها أن تساعد أي شخص موهوب وتخرج الأشياء المختلفة والمتميزة منه.

وقالت أحلام وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز: “إنها لا تظن أنه من الممكن حدوث أي مشاكل بالبرنامج بسبب شخصيتها كمدربة، موضحة أن من سيختار الانضمام لفريقها سيكون بالتأكيد محبًا لها ويعرف شخصيتها جيدًا”.

ولفتت الفنانة الإماراتية إلى أنها تحترم لجنة التحكيم السابقة وتتمنى أن تضيف على نجاحهم وتساهم في إخراج مواهب ناجحة ومتنوعة.

ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات “ذا فويس” الكبار في الثاني من ديسمبر/كانون الأول القادم مع النجوم “عاصي الحلاني وإليسا ومحمد حماقي وأحلام”، على أن يعرض “ذا فويس” الصغار في شهر مارس /آذار من العام المقبل.