ألمانيا تسلم روسيا مسلحاً من داغستان قاتل في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن السلطات الألمانية سلمت روسيا مسلحاً من داغستان شارك في الأعمال القتالية في سوريا.

ونقل بيان نشره موقع الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، إيرينا فولك، قولها: “قام أفراد مكتب الإنتربول الروسي، والهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات، بعملية تسليم عبد الله عمروف من مواليد عام 1992 من ألمانيا إلى روسيا، الذي يتهم وفق الجزء الثاني من المادة رقم 208 من قانون الجنايات الروسي (تنظيم مجموعات مسلحة غير شرعية والمشاركة فيها)”.

وتابع: “وقد تم في شهر نوفمبر من عام 2015 فتح قضية جنائية على إثر مشاركته في الأعمال القتالية ضمن التشكيلات المسلحة على الأراضي السورية”.

وفي عام 2015، وبناء على طلب من وزارة الداخلية لجمهورية داغستان، وضع المتهم على قائمة المطلوبين من خلال قنوات الإنتربول. ونتيجة لأنشطة عمليات البحث ،اعتقل عمروف في ألمانيا، ونقل إلى موسكو يوم أمس الأربعاء. (SPUTNIK)