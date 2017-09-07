أندريس إنيستا يكذب تصريحات رئيس برشلونة

نفى نجم وسط #برشلونة الإسباني، أندريس إنيستا، توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة ناديه لتجديد تعاقده، كما سبق وأكد رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

ووصل إنييستا إلى مطار مدينة برشلونة بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في مباراته أمام ليتينشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ولدى وصوله التقى اللاعب الإسباني بمجموعة من الصحافيين، الذين سألوه عن صحة توصله لاتفاق مع برشلونة لتمديد تعاقده فنفى هذا الخبر نفياً قاطعاً.

وكان بارتوميو قال في تصريحات لصحيفة “الموندو” الإسبانية هذا الأسبوع متحدثاً عن العقد الجديد لإنيستا: “لدينا اتفاق مبدئي من أجل التجديد، ونأمل في حسم الأمور خلال الأسابيع المقبلة”.

وأضاف بارتوميو قائلاً: “نحن نصب تركيزنا هذه الأيام في الاستمرار في المفاوضات، ولكن إنييستا لاعب نرغب في أن يعتزل هنا وأن يعتزل عندما يرى أنه يرغب في ذلك”.

وذهب بارتوميو إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أكد أن برشلونة يرغب في تقديم عقد مفتوح المدة لانيستا يجدد عاما تلو أخر تلقائيا حتى يقرر اللاعب الاعتزال أو إجراء تغيير ما.

ولكن كل هذه التصريحات أصبحت بلا قيمة بعد النفي القاطع الذي صدر من اللاعب الأسباني المخضرم33/ عاما/، الذي ينتهي تعاقده مع برشلونة في نهاية هذا الموسم. ( DPA )