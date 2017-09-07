” سترونغ باي زومبا ” .. رياضة جديدة تعتمد على فن القتال

تعد الرياضات البدينة من أبرز أنماط العيش الصحي والسليم، وبما ان نسبة وعي الشباب لأهمية الرياضة في النوادي ما زالت الى ارتفاع، نسمع كل يوم عن نمط رياضي جديد، يساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن ومما لا شك في بناء العضلات الضامرة في الجسم وأعادة تشكيل الجسم بشكل لائق .

ونتحدث الآن عن نوع جديد من رياضات الزومبا ألا وهي “سترونج باي زومبا” التي تعتمد على إيقاع موسيقي سريع يمزج بين حركات الرياضة والرقص وأساليب الملاكمة وفنون القتال الوهمية إضافة الى الخطوات سريعة تعمل على تنشيط القلب والدورة الدموية إضافة الى تحفيز العضلات لاعادة بنائها من جديد، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، تلك الرياضة تختلف عن نمط رياضة الزومبا المعروف، التي يتم فيها خلط الحركات الرياضية مع الرقص على نغمات الموسيقى.

يعتمد برنامج “سترونج باي زومبا” على مفهوم التدريب بوزن الجسم، ومن ضمن أمثلة الحركات تمارين بيربي والجلوس في وضع قرفصاء أو تمارين الضغط، ثم الوقوف على الأقدام مرة أخرى وخطوات الاندفاع للأمام مع ملامسة الركبة للأرض.

ويتضمن برنامج “سترونج باي زومبا” أيضاً بعض العناصر من الألعاب القتالية، حيث يقوم المتدرب باستخدام القبضة والكوع بأداء حركات في الهواء أو ركلات بالقدم. ونظراً لأن الحركات تنفصل عن بعضها البعض بسرعة، فإنه يلزم تدريب مجموعات العضلات كثيراً، وهو ما يساعد على الالتزام في التدريب، ويمكن بعد كل وحدة تدريبية أخذ استراحة قصيرة وتناول بعض المشروبات.

يعلق ألفريد إفنبرج، بروفسور علوم الحركة ‫بجامعة هانوفر، قائلا “عندما تصدر النغمات أو تتابع النغمات بتوجيه ‫دقيق، مع تحديد الفترة الفاصلة بين عناصر الحركات الفردية وتحديد نوع ‫الإيقاع وسرعة تتابع الحركات، فإن كل ذلك يساعد على تعلم التمارين ‫وتتابع الحركات بصورة أسرع”.

‫ويحصل المرء على هذا الانطباع في التدريب، وحتى في المرة الأولى يمكن ‫للمتدرب اتباع الموسيقى جيدا، وأن يتوقع التغيير القادم، وعندما يسرع إيقاع الموسيقى تسرع وتيرة التمرين والحركة.

ويتوقف مدى جودة التدريب على المدرب نفسه، وبشكل أساسي يمكن للمبتدئين في اللياقة البدنية البدء في ممارسة برنامج “سترونج باي زومبا” مع التخلي عن الحركات، التي تتطلب لياقة خاصة، وإذا لم يكن المتدرب متأكداً من لياقته البدنية فيمكنه الاستفسار من المدرب مباشرة.

أما بالنسبة للأشخاص، الذين يمارسون الزومبا بصورة منتظمة ويزعجهم مدرب اللياقة البدنية، الذي يحدد لهم عدد تكرارات الحركات، التي يجب أداء، فإنهم يسعدون مع برنامج “سترونج باي زومبا”، لأن الموسيقى هي التي تحدد إيقاع التدريبات.

جدير بالذكر أن رياضة الزومبا تم تطويرها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي في كولومبيا، وهي تجمع بين حركات الآيروبيك والرقص على إيقاعات أمريكا الجنوبية. وهناك العديد من أنواع الزومبا حاليا، مثل الزومبا في الماء أو زومبا جولد، والمصممة خصيصا لكبار السن وتتضمن حركات أقل إرهاقاً.