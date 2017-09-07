لافتات إنتخابية في ألمانيا : ” قف مع أصدقاء تركيا و امنحهم صوتك ! “

لافتات إنتخابية في ألمانيا : ” قف مع أصدقاء تركيا و امنحهم صوتك ! “

ظهرت لافتات انتخابية حملت صور الرئيس رجب طيب أردوغان في شوارع مدينة دويسبورغ الألمانية التي تضم مجتمعا تركيا كبيرا.

وكُتب على اللافتات التي كانت معلقة لدعم تحالف الحزب الديمقراطي الألماني فى الانتخابات العامة الألمانية في 24 من الشهر الجاري “قف مع أصدقاء تركيا، وامنحهم صوتك”!

وحملت اللافتات عبارات من خطاب أردوغان في مؤتمر حزب العدالة والتنمية في 20 أغسطس / آب في إسطنبول.

ودعا أردوغان حينها المجتمع التركي في ألمانيا إلى عدم التصويت لصالح الأحزاب التي لها موقف عدائي ضد تركيا في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تمثله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال محمد بوزكرت نائب رئيس الحملة الانتخابية في المقاطعة الألمانية المذكورة: “تم إعداد اللافتات التي تتضمن صورة الرئيس أردوغان وفقا للقرار الذي اتخذه قادة حزبنا، فنحن نضعها في الشوارع بهذا الشكل للوصول إلى الناخبين المحليين، أما العبارات عليها فهي مقتبسة بشكل دقيق عن خطاب الرئيس أردوغان ”

و تحالف الديمقراطيين الألمان هو حزب سياسي تأسس في عام 2016 من قبل المهاجرين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا. (SABAH)