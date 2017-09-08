ألمانيا تطالب بـ ” موقف أوروبي مشترك ” لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

ألمانيا تطالب بـ ” موقف أوروبي مشترك ” لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، الجمعة، إن “بت مستقبل مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي يتطلب موقفا مشتركا من الدول الأوروبية”.

ورأى سايبرت، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الألمانية برلين، أن “عضوية تركيا في الاتحاد غير واردة في الوقت الراهن، وأن مفاوضات الانضمام مجمدة فعليا”.

وتابع أنه “لا تلوح في الأفق أيضًا إمكانية فتح فصول تفاوضية جديدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.

وطالب سايبرت، الدول الأوروبية بـ”موقف مشترك في هذه القضية”.

وأقر أن “الموقف المشترك أمر مهم من أجل الحكومة الألمانية، وهو شرط ضروري لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد”. (ANADOLU)