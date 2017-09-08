بالفيديو .. رجل إيرلندي يطارد ” وطواط ” في مطبخ منزله

حظي فيديو يظهر فيه رجلٌ وهو يحاول طرد #وطواط من منزل عائلته بأكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، وأكثر من 100 ألف مشاهدة على يوتيوب، منذ نشر يوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017.

وكان الوطواط قد دخل مطبخ منزل ديري فليمنغ في مقاطعة كيري في أيرلندا.

وسجل ابنه المخرج تيج فيديو للفوضى الناتجة عن محاولة والده الإمساك بالوطواط باستخدام منشفة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وكان الموقف مثيراً أكثر من اللازم بالنسبة لكلب العائلة، الذي بلَّل نفسه على أرضية المطبخ.