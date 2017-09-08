رياض حجاب يرد على دي ميستورا بعد تصريحاته ” الصادمة و المخيبة للآمال “

رياض حجاب يرد على دي ميستورا بعد تصريحاته ” الصادمة و المخيبة للآمال “

قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب يوم (الخميس)، إن «وساطة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات فشلت، وإن الثورة السورية مستمرة»، رداً على تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا أمس بأن «على معارضي الرئيس السوري بشار الأسد تقبل حقيقة أنهم لم يفوزوا بالحرب».

ووصفت الهيئة العليا تصريحات دي ميستورا بأنها «صادمة ومخيبة للآمال»، غداة دعوة الاخير المعارضة الى الاعتراف بانها «لم تربح الحرب».

وكتب حجاب على «تويتر»: «تصريحات دي ميستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي»، مضيفاً «مرة أخرى يورط دي ميستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة».

وأكد المنسق العام، أن «الثورة السورية ماضية»، داعياً إلى «طرح أممي جديد إزاء القضية السورية».(AFP)