” شارك في اختطاف صحافيين ” .. ألمانيا : محاكمة شاب سوري بتهمة الانتماء لجبهة النصرة

يواجه شاب سوري أمام المحكمة العليا في دريسدن تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وكان السوري (25 عاماً) يقاتل في موطنه قبل فراره إلى ألمانيا في صفوف تنظيم “جبهة النصرة”، وشارك في اختطاف صحفيين.

ومن المقرر عقد جلسات المحاكمة تحت إجراءات أمنية مشددة، وتستند صحيفة الدعوى فقط إلى إفادات المتهم لدى الشرطة في ولاية سكسونيا.

وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية كشفت بداية الشهر الجاري أن هناك نحو 60 مقاتلا من “جبهة النصرة” الإسلامية المتطرفة في سوريا يقيمون حاليا في ألمانيا. (DPA)