قال إن زوجته ” أول مصابة في الثورة و معروفة دولياً ” ! .. أبو علي اللاذقاني يدعم ” أم اللاجئين ” في ألمانيا ( فيديو )

قال إن زوجته ” أول مصابة في الثورة و معروفة دولياً ” ! .. أبو علي اللاذقاني يدعم ” أم اللاجئين ” في ألمانيا ( فيديو )

نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أول أمس الأربعاء، مقطعاً مصوراً يظهر حضور لاجئ سوري لتجمع انتخابي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وشكره لها على استضافتها للاجئين.

ويظهر في المقطع المصور اللاجئ متوشحاً علم الثورة إلى جانب زوجته، في التجمع الذي شهدته مدينة فينستر فالده بولاية براندنبورغ، وقد عرف عن نفسه للصحيفة بالقول: “محمد ناظم .. أبو علي اللاذقاني، وزوجتي أول مصابة بالثورة السورية”.

وأضاف: “زوجتي أطلق عليها النار وبترت ساقها، وهي معروفة دولياً .. نشكر الحكومة الألمانية والسيدة ميركل، ونتمنى أن تساعد الشعب السوري الذي يقصف بالبراميل من قبل النظام”.

ووصف اللاذقاني، المستشارة الألمانية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، بـ “أم اللاجئين” وقال إنها إنسانة تشعر بالمعذبين والفقراء، نافياً تعرضه للعنصرية في ألمانيا.

وختم بالقول: “الألمان كانوا لنا إخوة وقابلونا بالترحيب والعطف”.