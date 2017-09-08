يمكنك الآن شراء شقة جديدة في دبي مقابل 50 بيتكوين !

لدى محبي عملة #بيتكوين الرقمية فرصة أن يسبقوا غيرهم بشراء واحدة من 150 شقة في مشروع جديد في #دبي ، إذ تقدم شركة “Aston Plaza and Residences” استوديوهات بسعر 30 بيتكوين، وشققاً ذات غرفة نوم واحدة مقابل 50 بيتكوين تقريباً (أو ما يعادل 242 ألف دولار أمريكي)، رغم أن الأسعار قد تختلف لأنها مربوطة بالدولار.

في حال قرر المشتري المضي قدماً في شراء الشقة عبر الإنترنت يتم تجميد سعر البيتكوين لمدة 15 دقيقة.

وقالت ميشيل مون، وهي سيدة أعمال تعمل في سوق الملابس الداخلية النسائية داخلية وشريكة في المشروع، إنه سيتم عرض المزيد من الشقق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للمهتمين بالشراء بالعملة التقليدية.

وأضافت في تصريحات لشبكة سي إن إن: “نريد أن نعطي فرصة لعالم بيتكوين.. إنها طريقة جيدة لمستخدمي بيتكوين لمقايضة العملة الرقمية بالطوب والاسمنت.”

ويقع المشروع في حديقة دبي للعلوم، ويتكون من برجين ومجمع للسباحة وسينما خارجية ومركز تسوق. ويمكن للمشترين أيضاً استخدام بيتكوين للدفع مقابل خدمات التصميم الداخلي.

عملة بيتكوين واحدة تعادل الآن 4.6 ألف دولار تقريباً، وهي قيمة تضاعفت أربع مرات منذ بداية العام.

ولكن مون قالت إن مطور المشروع لن يحتفظ بعملات البيتكوين بعدما تتم عملية البيع. مضيفة: “نحن لا نعمل في سوق تداول العملات، نحن في سوق التنمية.. عندما يشتري شخص باستخدام بيتكوين نحولها إلى دولارات، حتى لا يكون المشروع في خطر على الإطلاق.”

وتقوم “BitPay”، التي توفر خدمات الدفع عبر بيتكوين، بإجراء المعاملات.

وقالت مون إنه تم بيع 432 شقة في المشروع لم تُبنى بعد مقابل مبالغ بالعملات التقليدية. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول سبتمبر/ أيلول 2019.

ويحوي المشروع إجمالياً 1130 شقة، وبعدما تُباع الـ150 شقة المعروضة حالياً سيزال مستخدمو بيتكوين يستطيعون شراء شقق بالمشروع.