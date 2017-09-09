ألمانيا : استعادة أعمال فنية مسروقة قيمتها حوالي 3 ملايين دولار

قالت الشرطة الألمانية، إنّها استعادت عددًا من الأعمال الفنية المسروقة للرسام التعبيري المعاصر جورج بازلتز تبلغ قيمتها 2.97 مليون دولار أمريكي بعدما حاول اللصوص بيع بعضها.

واستطاعت السلطات استعادة 15 لوحة من أصل 19 سرقتها عصابة يترأسّها عامل توصيل تخصّص فى نقل القطع الفنية فى الفترة الممتدة بين يونيو 2015 ومارس 2016.

وقالت اني ليدينج المتحدثة باسم الادعاء في ميونيخ الذي قاد عملية استعادة اللوحات: إن السلطات تحتفظ بالأعمال الفنية التي استردتها في مكان آمن لكنها رفضت الإفصاح عنه.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرسام والنحات بازلتز ولد عام 1938، ونال شهرة عالمية بعد تزعّمه حركة إحياء الفن التعبيرى الجديد الذي رفضته الدكتاتورية النازية بزعامة أدولف هتلر. (REUTERS)