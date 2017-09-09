ألمانيا ترفض دفع تعويضات إضافية لبولندا عن خسائر تسببت بها ” النازية “

رفضت الحكومة الألمانية المطالب، التي تتعالى الأصوات في بولندا بها، للحصول على تعويضات إضافية تقدر بالمليارات من ألمانيا عن خسائر الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت ،يوم الجمعة، إن ألمانيا تفي بمسؤوليتها عن “الجرائم المفجعة”، التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية.

وذكر المتحدث أن ألمانيا دفعت تعويضات ضخمة لعدة دول، من بينها بولندا أيضا، كما أنها مستمرة في دفع تعويضات عن عواقب الجرائم النازية لغاية الآن.

وأوضح زايبرت أن بولندا تخلت عام 1953 عن مطالبات جديدة بالتعويضات، وأكدت على ذلك أكثر من مرة، وقال: “بالنسبة للحكومة الألمانية لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في نفاذ إجراء التخلي عن التعويض المتوافق مع القانون الدولي”.

وكانت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو أكدت مؤخرا تمسكها بمطالب الحصول على تعويضات إضافية من ألمانيا.

وقدر وزير الداخلية البولندي ماريوش بلاشاك الخسائر المادية للحرب بنحو تريليون دولار، بينما قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي: “ربما تكون أكثر من ذلك”. (DPA)