ألمانيا : ميركل تنتقد صرف مبالغ خيالية على انتقال لاعبي كرة القدم

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المبالغات المالية الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية، وتمثلت في الإنفاق المالي الكبير في انتقالات اللاعبين بين الفرق الرياضية.

وحثت ميركل الاتحادين، الدولي والأوروبي لكرة القدم، على فرض المزيد من الضوابط في سوق الانتقالات من أجل الحد من الإنفاق الخيالي على لاعبي كرة القدم، لاسيما خلال الصيف الحالي الذي شهد انتقال البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وقالت ميركل في حديث مع صحيفة “ميتل بايريشه تسايتونغ” الألمانية: “أنا أرى التطورات المالية الحرجة في كرة القدم الاحترافية كما يراها الكثيرون. لا أحد يفهم هذه المبالغ”.

وشددت أنه “على الاتحادين الأوروبي يويفا، والدولي فيفا تعديل القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين لضمان توازن أكبر. وإلا سيكون هناك تهديد بأن ترتفع قيمة صفقات الانتقال أكثر من ذلك”. (DPA-DW)