السوريون في الصدارة .. ألمانيا : الكشف عن عدد طلبات اللجوء المقدمة في آب الماضي

السوريون في الصدارة .. ألمانيا : الكشف عن عدد طلبات اللجوء المقدمة في آب الماضي

قالت وزارة الداخلية الألمانية أول أمس الخميس، إن 16 ألفا و312 شخصا تقدموا بطلبات لجوء إلى البلاد في أغسطس / آب الماضي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن من بين المتقدمين بطلبات اللجوء، 3 آلاف و893 سوريا، وألفين و94 عراقيا‎، وألفا و62 أفغانيا.

وأضافت أن سلطات بلادها تلقت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، طلبات لجوء من 123 ألفا و878 شخصا.

ووفق البيان نفسه، فإن 15 ألفا و69 شخصا تقدموا بطلبات لجوء إلى البلاد في يوليو / تموز الماضي. (ANADOLU)