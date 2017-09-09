برشلونة يعود لاستفزاز باريس سان جيرمان على ” تويتر “

نشر الحساب الرسمي لنادي #برشلونة الإسباني على #تويتر امس الجمعة، صورة لنجم فريقه، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، في احتفاله بهدف الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل 6 أشهر في دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الكاتالوني عاد من بعيد ليفوز على باريس سان جيرمان 6-5، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على إستاد كامب نو، بعد خسارة ذهاباً 0-4 على ملعب حديقة الأمراء.