تراجع في فائض الميزان التجاري في ألمانيا

تراجع فائض الميزان التجاري في ألمانيا خلال شهر يوليو الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، بفعل ارتفاع الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، أن ألمانيا حققت فائضا في ميزانها التجاري في شهر يوليو الماضي بنحو 19.4 مليار يورو، متراجعًا عن الفائض الذي سجلته في يونيو السابق له عند 21.1 مليار يورو بما يعادل 1.7 مليار يورو.

وكانت توقعات المحللين قد كشفت أن ألمانيا ستحقق فائضا في ميزانها التجاري بقيمة 20.3 مليار دولار.

وعلى مستوى الصادرات فسجلت تعافيا من أدنى مستوى في عامين عبر نمو بنحو 9% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري.

وكانت الصادرات الألمانية قد تراجعت بنسبة 2.7% في يونيو الماضي، على أساس شهري وهو أكبر معدل للتراجع منذ أغسطس 2015.

أما بالنسبة للواردات فحققت نموا بنحو 2.2% على أساس شهري، و9.4% على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت جرينتش صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.2050 دولار. (DPA-REUTERS)