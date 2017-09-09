مبابي يؤكد : اضطرت لمغادرة موناكو .. و لكن ليس بسبب نيمار !

ألمح اللاعب الدولي الفرنسي الشاب #كيليان_مبابي أنه قد اضطر لمغادرة نادي #موناكو في آخر أيام “الميركاتو” الصيفي المنقضي، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته للرحيل، مكتفياً بالتأكيد أنه فضل مؤقتا البقاء في فرنسا بدل اللعب في دوري بلد أوروبي آخر.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، كلاعب جديد في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: “بأمانة، كان قراري البقاء بصفوف موناكو، وهذا ما أكدته للأندية التي تفاوضت معي عقب نهاية الموسم الماضي”.

وأضاف:” ولكن حدثت بعض التطورات دفعتني لتغيير قراري والإعلان عن رغبتي في الرحيل، وتناقشت في الأمر مع أسرتي ووكيل أعمالي، لتحديد إيجابيات وسلبيات الخطوة القادمة، ثم قررت الانتقال إلى سان جيرمان”.

ورفض مبابي، الكشف عن سبب تغيير قراره بالبقاء مع موناكو، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، حيث قال: “أحترم فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي، فهو شخصية رائعة، ولكن هذا ليس المكان أو الوقت المناسب للكشف عن تفاصيل أخرى، بل سأعلن عن الأسباب وكواليس ما حدث في وقت لاحق”.

وعن اختياره لباريس سان جيرمان بدل الأندية الأوروبية الكبيرة التي طلبت خدماته، رد مبابي قائلاً:”هو شرف كبير للانضمام إلى باريس سان جيرمان، فريق طموح ويريد أن يكون الأفضل وكان من المهم لي ألا أغادر فرنسا بعد 6 أشهر فقط من الوصول لأعلى مستوياتي”.

وتابع بقوله: “أنا لاعب طموح وأريد أن أتطور ولذلك هدفي هو تسجيل أهداف أكثر في الموسم المقبل أكثر من الموسم الماضي ولكن الطموح الفردي هو جزء من طموح أكبر وهو من أجل الفريق للفوز بكل شيء.أنا متعطش للفوز بالبطولات وأريد أن أفوز كل عام بها”.

وعن دخوله في مفاوضات مع نادي ريال مدريد الإسباني مطلع الصيف الجاري، تجنب مبابي الرد على السؤال بطريقة دبلوماسية، فقال:” كما أكدت كان قراري المبدئي، هو الاستمرار بصفوف موناكو، قبل أن تحدث تطورات، دفعتني للرحيل”.

وعن ما اذا كان انضمام النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، سبباً في اختياره “البي اس جي”، رد مبابي موضحاً:” نيمار لم يكن له أي دور أو تأثير في قراري، تفاوضت مع مسؤولي باريس، وبعدها كان نيمار إضافة للفريق، ولكنه شعور رائع باللعب بجوار نجم مذهل”.

وأضاف متحدثاً عن المركز الذي سيشغله في تشكيلة فريق العاصمة الفرنسية:”تحدثت مع المدرب وقال لي يمكنني اللعب في عدة مراكز بالهجوم ومن الممكن حدوث تدوير، ليس هناك مركز ثابت ولكن لو سألتي أين تفضل أن تلعب سأقول مهاجم صريح لو سألتني في العام المقبل ربما أقول على الجناح”.

وفي سؤال عن مدى استحقاقه 180 مليون يورو، رد المهاجم الفرنسي الواعد:”الأموال لن تغير أي شيء، لا طريقة معيشتي أو طريقة تفكيري” ، وأضاف : “أنا لم أتلق الأموال وكذلك هي لم تخرج من جيبي الشخصي”.

يُشار أنّ كيليان مبابي، البالغ من العمر 18 عاماً، قد انضم لباريس سان جيرمان على شكل إعارة من نادي موناكو، لمدة موسمٍ واحد، مع أحقية الشراء بمبلغ 180 مليون يورو.