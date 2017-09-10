حقيقة خبر ” شاب سوري ينقذ رجلاً تركياً من الموت غرقاً في أضنة “

تناقلت مواقع وصفحات إخبارية عبر فيسبوك، مقطعاً مصوراً بعنوان “شاب سوري ينقذ رجلاً تركياً من الغرق في مدينة أضنة”.

قام عكس السير بالبحث عن الفيديو، ليتبين أنه يعود لتاريخ 21 نيسان من العام 2014، وهو لحادثة وقعت في إسطنبول، بالقرب من جسر “غلطة”، على عكس ما أشيع أنه بأضنة قبل أيام.

وذكر في التفاصيل حينها، أن الشاب السوري الذي يعمل نادلاً في أحد المطاعم، أنقذ رجلاً تركياً مسناً من الغرق.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل “لماذا يذكر الشيء السيء ولا يذكر الشيء الجيد عما يفعله السوريون في تركيا”، إلا أنه وفقاً للرصد اليوم الذي يقوم به عكس السير لوسائل الإعلام التركية، فإنها تتناول الأخبار الجيدة والسيئة على حد سواء.