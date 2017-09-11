ديمبلي يكشف عن طلب غريب من سواريز في أولى مبارياته مع برشلونة

ديمبلي يكشف عن طلب غريب من سواريز في أولى مبارياته مع برشلونة

أبدى النجم الفرنسي الشاب #عثمان_ديمبلي ، الوافد الجديد لفريق #برشلونة الإسباني، سعادته الكبيرة، بعد المشاركة الأولى له مع الفريق الكتالوني.

وشارك ديمبلي (20 عاما) لأول مرة، بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة قد تصل قيمتها الى 147 مليون يورو مع الحوافز والمكافآت، وذلك بعد رحيل البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ونجح ديمبلي في أول تمريرة حاسمة في باكورة مبارياته مع فريقه الجديد، حيث مرر كرة مقشرة إلى لويس سواريز الذي سجل آخر أهداف برشلونة في مرمى اسبانيول 5-صفر في دربي كاتالونيا.

وقال ديمبلي في تصريحات بعد المباراة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف: “شعرت باني في حالة جيدة لدى مشاركتي في اللعب في ملعب رائع وجمهور أروع. انه فوز جميل”.

وأضاف “المشاركة مع برشلونة كانت حلما، من النادر أن أرى نفسي بجانب الأفضل في العالم”، في إشارة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أنا سعيد جدا، كان انتصارا جميلا”.

وكشف ديمبلي عن طلب غريب من لويس سواريز قبل المباراة، وقال: “طلب مني حال شاركت في الشوط الثاني، أن أصنع له هدفا، وفعلت ذلك، وأنا سعيد أنه سجل، آمل أن يستمر ذلك ونقدم عروضا جيدة”.

وختم اللاعب الفرنسي تصريحاته قائلا: “نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وكل الألقاب الممكنة، آمل أن يكون لدينا موسم جيد ونحصل على العديد من البطولات”.