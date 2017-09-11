عصام زهر الدين يهدد من غادر سوريا : ” نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع منكن .. إن سامحتكم الدولة فلن ننسى نحن و لن نسامح ” ! ( فيديو )

11 سبتمبر، 2017
19

هدد العميد “عصام زهر الدين” أحد قياديي ميليشيات بشار الأسد المحلية، اللاجئين والمهجرين والمغادرين لسوريا بالمحاسبة وعدم المسامحة، ناصحاً إياهم بعدم الرجوع.

وقال زهر الدين في تصريحات لتلفزيون بشار الأسد الرسمي، من دير الزور: “من هرب ومن فر من سوريا إلى أي بلد آخر أرجوك لا تعود لأن إذا الدولة سامحتك نحن عهداً لن ننسى ولن نسامح .. نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع منكن”.

وأهدى زهر الدين “انتصار دير الزور”، لكل الميليشيات الإيرانية والعراقية الأفغانية واللبنانية والروسية التي شاركت به، كما أهداه لكل من “القائد المقاوم السيد الرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصر الله والرئيس بوتين”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد أيضاً ↓

” عصام زهر الدين ” يستعرض مواهبه الغنائية مع مراسل قناة العالم الإيرانية

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

19 رأي على “عصام زهر الدين يهدد من غادر سوريا : ” نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع منكن .. إن سامحتكم الدولة فلن ننسى نحن و لن نسامح ” ! ( فيديو )”

    1. خير افتتاح لتعليقي …طز بشوارب عصام …وبالنسبة لدقنك ال… انتظر شوية وراح تنداس دقنك وانت بالصرامي ( الاحذية)

      رد

  2. منطق رجال عصابات لا اكثر. وتلك الايام نداولها بين الناس. اليوم هو يومكم, و انتم كفرة ظلام فجرة. و لكن ثقوا بان الغد ليس لكم. نصركم كان بسبب ذنوبنا و سوء اخلاقنا و ظلمنا لبعضنا وليس بقوتكم. و لكن الله موجود و لن يرضى الظلم لعباده

    رد

  3. أنت ومن معك من يجب أن لا يسامح أيها الوغد يا قاتل الأطفال يا عبد بشار

    رد

  5. على بيت اللي خلفك مانا جاين غير عند قضاء الحاجه وسوريا تبقى بلدنا رغم انفك يا ابن المتعه

    رد

  6. أول شغلة تفوووووووووه على هالدقن النجسة , تاني شي سوريا مو ملك يلي خلفك ولا ملك أسيادك العاهرين لحتى تمنع أو تسمح , تالت شي مين طلب منك تسامح أصلا قال ما رح نسامح قال هههههه ضحكتني والله .
    صنعت داعش لهذا اليوم , صنعت داعش لحتى يطلع واحد متلك يحكي يلي حكاه ولحتى ينتصر الطائفي ولحتى ينتصر محور المناكحة والمماتعة لانو المساكين ما بيقدروا ينتصروا الا على كم جردون اسمهن داعش .

    رد

  10. يتكلم هذا الوضيع على انه حرر سوريا والان لايريد لاهلها العودة وكأنه صاحب الارض
    لولا روسيا لكنت يابطل من الماضي, قدر الله امرأ عرف حده فوقف عنده.
    سوريا لاهلها مهما نهقت ولو وصل عوائك المريخ.

    رد

  12. اي مو بالأول ليحسن رئيسك الجحش أهبلوف يطلع من بلوعة المهاجرين يلي متخبي فيها من سبع سنين. بطلع كل عيد متل الجربوع بصلي ركعتين بشي جامع قريب و بيرجع بتخبى. و مين أنت يا كر بعدين لتقرر مين يرجع ولا ما يرجع. أصلاً تلات ارباع البلد مو تحت سيطرة جيش أبو شحاطة

    رد

  13. هههه مفكر حالك انتصر النصر للشعب السوري مهما طال الزمن وسوريا محتلا من ايران وروسيا وولاد المتعةام جيشابو شحاطة انتها من زمان وصدقنيياعصام رح تفوس قريبا جدا وبايد ايران وعلمو على كلامي

    رد

  14. بعد كام شهر سيعنون هذا الفيديو ب “الفيديو الَّذي تم بسببه تسريح عصام زهر الدين من الجيش”

    رد

  15. رحم الشيشكلي الذي قال للتاريخ ويل لسوريا اذا حكمها أحد الجبلين اوي جبل النصيرية وجبل الدروز يا عصام يا كر

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.