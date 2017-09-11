عصام زهر الدين يهدد من غادر سوريا : ” نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع منكن .. إن سامحتكم الدولة فلن ننسى نحن و لن نسامح ” ! ( فيديو )

عصام زهر الدين يهدد من غادر سوريا : ” نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع منكن .. إن سامحتكم الدولة فلن ننسى نحن و لن نسامح ” ! ( فيديو )

هدد العميد “عصام زهر الدين” أحد قياديي ميليشيات بشار الأسد المحلية، اللاجئين والمهجرين والمغادرين لسوريا بالمحاسبة وعدم المسامحة، ناصحاً إياهم بعدم الرجوع.

وقال زهر الدين في تصريحات لتلفزيون بشار الأسد الرسمي، من دير الزور: “من هرب ومن فر من سوريا إلى أي بلد آخر أرجوك لا تعود لأن إذا الدولة سامحتك نحن عهداً لن ننسى ولن نسامح .. نصيحة من هالدقن لا حدا يرجع منكن”.

وأهدى زهر الدين “انتصار دير الزور”، لكل الميليشيات الإيرانية والعراقية الأفغانية واللبنانية والروسية التي شاركت به، كما أهداه لكل من “القائد المقاوم السيد الرئيس بشار الأسد والسيد حسن نصر الله والرئيس بوتين”.

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