” على الصاج ” .. لاجئ سوري و طبيب أسنان إسرائيلي يفتتحان مطعم مأكولات سورية في هولندا

” على الصاج ” .. لاجئ سوري و طبيب أسنان إسرائيلي يفتتحان مطعم مأكولات سورية في هولندا

بدأ لاجئ سوري وطبيب أسنان إسرائيلي عملاً مشتركاً في هولندا، عبر مطعم صغير للمأكولات السورية أطلقوا عليه اسم “على الصاج”.

وقالت صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، الجمعة (8/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري جورج بدرة، وطبيب الأسنان الإسرائيلي إلياس مارون، تشاركا في المطعم.

ونقلت الصحيفة عن جورج قوله: “نريد من مدينة أوترخت أن تتعرف على الأشياء الجميلة من سوريا كهذه المأكولات”.

وأضافت أن فكرة عمل المطعم بدأت بفضل تعاون استثنائي مشترك بين بدرة ومارون، وأنهما يتحدثان اللغة ذاتها ولديهما ثقافة مشتركة.

وأوضحت أن مارون إسرائيلية ولها جذور عربية، وتعمل طبيبة أسنان بمدينة زايست حتى الآن، أما العمل اليومي في المطعم فيقوم به جورج الذي قدم من سوريا عام 2012.

وقال مارون: “تعد أمي المناقيش كل أسبوع، لدي منذ زمن طويل فكرة العمل في هذه المأكولات، (AksAlser.com)، ولدى جورج نفس الفكرة، بالنسبة لي هو استثمار، وجورج كان يبحث عن عمل”.

وكان جورج يعمل ببيع الأدوات المنزلية في سوريا، إلا أن لديه هواية في الطبخ.

ويعمل في المطعم ثلاث هولنديات، إلى جانب ثلاثة خبازين سوريين، وقالت ماريا فان در بول (إحدى العاملات)، والتي تدرس علم الأديان واللغة العربية بجامعة أوترخت:”أعرف جورج من دروس اللغة، نساعدهم في اللغة ومع الزبائن بينما هم يخبزون”.

وأضافت:”نتكلم هنا الهولندية فقط لأنهم يريدون تعلمها، وأيضاً أتعلم أنا بعض العربية عملياً، إنه أمر رائع جداً”.