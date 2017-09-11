” على الصاج ” .. لاجئ سوري و طبيب أسنان إسرائيلي يفتتحان مطعم مأكولات سورية في هولندا

11 سبتمبر، 2017
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بدأ لاجئ سوري وطبيب أسنان إسرائيلي عملاً مشتركاً في هولندا، عبر مطعم صغير للمأكولات السورية أطلقوا عليه اسم “على الصاج”.

وقالت صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، الجمعة (8/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري جورج بدرة، وطبيب الأسنان الإسرائيلي إلياس مارون، تشاركا في المطعم.

ونقلت الصحيفة عن جورج قوله: “نريد من مدينة أوترخت أن تتعرف على الأشياء الجميلة من سوريا كهذه المأكولات”.

وأضافت أن فكرة عمل المطعم بدأت بفضل تعاون استثنائي مشترك بين بدرة ومارون، وأنهما يتحدثان اللغة ذاتها ولديهما ثقافة مشتركة.

وأوضحت أن مارون إسرائيلية ولها جذور عربية، وتعمل طبيبة أسنان بمدينة زايست حتى الآن، أما العمل اليومي في المطعم فيقوم به جورج الذي قدم من سوريا عام 2012.

وقال مارون: “تعد أمي المناقيش كل أسبوع، لدي منذ زمن طويل فكرة العمل في هذه المأكولات، (AksAlser.com)، ولدى جورج نفس الفكرة، بالنسبة لي هو استثمار، وجورج كان يبحث عن عمل”.

وكان جورج يعمل ببيع الأدوات المنزلية في سوريا، إلا أن لديه هواية في الطبخ.

ويعمل في المطعم ثلاث هولنديات، إلى جانب ثلاثة خبازين سوريين، وقالت ماريا فان در بول (إحدى العاملات)، والتي تدرس علم الأديان واللغة العربية بجامعة أوترخت:”أعرف جورج من دروس اللغة، نساعدهم في اللغة ومع الزبائن بينما هم يخبزون”.

وأضافت:”نتكلم هنا الهولندية فقط لأنهم يريدون تعلمها، وأيضاً أتعلم أنا بعض العربية عملياً، إنه أمر رائع جداً”.

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22 رأي على “” على الصاج ” .. لاجئ سوري و طبيب أسنان إسرائيلي يفتتحان مطعم مأكولات سورية في هولندا”

  1. هاي من عرب ال ٤٨ وحامله الجنسيه مش اسراءيليه عن اب وأم ،،متل عزمي بشاره مفتي الثوره المصون ،،خراب البيوت

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  4. على فكرة شيل السياسة على جنب .. الشعب الاسرائيلي بشكل عام كتير محترمين وأكابر ومثقفين على عكس ما قضى النظام عمره يروج له أمام الشعب السوري المقهور .. وبيحترمو الشعب السوري .. عن تجربة !

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    1. على فكره انا اشتغلت مضيف طيران بشركه عالميه والتقيت كتير اسرائيليين بكذا مكان وللاسف مش متل ما انت بتروج ،،عنصريين وبيكرهو العرب لدرجة الموت وخصوصا اللبناني اولا ثم السوري والمصري والله شاهد اني لا اكذب ،،اسأل اي انسان أوروبي سيخبر ك ان أسوأ الزبائن في كل الأماكن هم الذين امتدحتهم،،اما لو قلت شعب ذكي جدا سأوافقك الرأي

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  7. انا شايف الأمر كويس.
    الاسلام مكمل ومتابعة لرساله موسى وعيسى.

    ثانيا كل انسان محب للسلام وللتعاون ويعرف حده ولاياكل حقه هو اخي بالانسانيه.
    نعم.اليهودي والمسيح المؤمن بحب الغير هو أخي وانا مسلم.
    اما القتلة والمجرمين الذين لم يرحموا امرأة ولاطفل بل دمروا الوف المساجد وهم يربون اللحى ويتاجرون بها هم اعدائي .
    وقصدي هو.المجرم الخامنئي واذنابه كحسن زميرة وفرق القتل من مليشيات العراق وكلبه المجرم بشار.

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  8. الحين يجي واحد و يقلك و فلسطين هههههههه
    الا صار بسوريه نقطه في بحر الا صار بفلسطين غير هيك
    الا كنت عم تزعل عليهم كل هل السنين بسبب الاحتلال و ماقصرت معهم تشوف الفرح بعيونهم و الشماته كل هل و يطلع واحد سوري يقلك عيب نحن عرب ترى كلامي هذا عن واقع ماهو خيال حصلت معي منهم الي يتمنا تدمر سوري والي بدو بدمر سوري لما يصير عندو دوله . يبيعو بيوتهم و بعد يطلعو مظاهرات عشان يسترجعو علما انهم قبض سعر بيتو عالم عجيب غريب

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  11. شوي وبتصير المناقيش باوروبا أكلة اسرائيلية، متل مابيقولوا أنو أصل الفلافل من عندهم!!

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  12. اوسخ من الإسرائيليين هم المسمين حالهم جرب ٤٨ عنصريين و بحبو اسرائيل اكتر من شارون بنفسه و خصوصا المسيحيين منهم، لو شخص سوري مسلم عربي أو كردي فاتح المحل معاها كأنو شلو عرضو بالتعليقات العنصرية و ساووه هو اللي سلم الجولان .

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  13. شب سوري مسيحي و بنت فلسطينية مسيحية من منطقة جغرافية واحدة عبر التاريخ عملتولنا مسلسل رأفت الهجان حاج تخلف كرمى لله

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  14. يعني المضحك المبكي في الموضوع نتكلم عن وحدة فيها عرق اسرائيلي واحد سوري عايش بهولندا شو بدكم يعمل اذا كان فيها خير اكثر من اولاد بلده بالنسبة له وممكن يكون له مستقبل معها بهذا العمل افضل من مشاركة اي عربي حتى ولو كان سوري وبعدين دخيلكم على اساس النظام السوري اللي طلع قلبو على شعبو سيدي خليهم يحطوا ايديهم مع العفاريت

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  15. اول شيء هم الاثنين من نفس المنطقة الجغرافية و نفس اللغةو حتى اللهجة قريبة جدا ثانيا بالنسبة لليهود وين المشكله عملتوا قضية فلسطين قضية كبيرة و هي منتهية تاريخيا بسبب التغير الديمغرافي خلال من 30 عام ل 50 عام شو دخلننا بالصهاينة الحاكمين التاريخ و الديمغرافية ستجرفهم بالنسبة للشعب الاسرائيلي او سكان فلسطين شعب مثقف واعي و على فكرة شو بدننا بالاعلام يلي ساويناه ببعضننا بسوريا و يلي ساواه حزب الله و ايران بسوريا اسرائيل ما ساويت 2 بالمائة منه و بعتقد شعب يتعايش معه و منتج و يساعد على النهوض رغم عنصرية بعض افراده الذين سيسحقهم التاريخ بالاخر شركاء الارض و المنطقة و الافضل الاندماج معهم باي طريقة و ابتلاعهم ضمن المحيط و اخراجهم من قوقعتهم بركي من نخلص من ايران و حسن زميرة

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  16. الجماعه افصلوابين الصهاينه واليهوداما اليهودلهم حقوق عندنا كمسلمين وحق الجواروحتى يحق لنا الزواج بهيوديه اومسيحيه مع بقاءهاعلى دينها وحق عياده مريضهم ولاتنسى ان اليهود والمسيح كانوجيران للرسول
    المقصد في بالاسلام قوانين تنضم الحياه حتى مع المسيحين واليهود ولكن الصهاينه شي آخر ليش لهم علاقه باليهوديه

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