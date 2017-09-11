لا أنباء عن قرار مشابه للسوريين .. السعودية تمنح إقامات نظامية لليمنيين الذين يحملون ” هوية زائر “

قالت صحيفة “سبق” السعودية، الاثنني، إن وزارة الداخلية – ممثلة بالمديرية العامة للجوازات – أعلنت “البدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، بمنح الإقامة النظامية لليمنيين، حسب التعليمات المنظمة لذلك بدءًا من تاريخ 1438/ 12/ 25 هـ، ووفق الضوابط الآتية: أن يحمل المستفيد جواز سفر يمنيًّا، وهوية زائر سارية المفعول، واستكمال إجراءات خدمة (إشعار أهلية عمل) للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل (الأفراد، المؤسسات والشركات)، وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما يمكن للأفراد الدخول على نظام مساند للحصول على الخدمة بضوابطها، وتقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية، وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات، وسداد رسوم الاستقدام، وسداد رسوم إصدار هوية مقيم. وبيَّنت الجوازات أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم: التابعون لحاملي هوية زائر، مَن كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر”.

ودعت المديرية العامة للجوازات “جميع أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر ومقيم) لإصدار هوية مقيم، وطلب طباعتها وتوصيلها عن طريق البريد السعودي (خدمة واصل)”.

وأكدت أنه “لن يتم استقبال طلبات إصدار هوية مقيم أو طباعتها بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وأنه للرد على جميع الاستفسارات والتواصل مع المستفيدين تم تخصيص البريد الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa ، وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA.

وختمت الصحيفة بالقول إن هذا الإعلان يأتي “إنفاذًا للأمر السامي الكريم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من أبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة، بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد استثناء من نظام الإقامة، مع وضع الضوابط التنفيذية لتحويل بطاقة زائر إلى إقامة عمل، وامتدادًا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق”.